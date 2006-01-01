Fathom Dollar (FXD) Tokenomika
Fathom Dollar (FXD) Informacije
FXD is an XDC Network-based stablecoin, representing a stable-price cryptocurrency issued and developed by Fathom DAO, a decentralized autonomous organization. The value of FXD is softly pegged to the U.S. dollar and is supported by an over-collateralized XDC Token, which is securely held in smart-contract vaults during the creation of new FXD tokens.
One of the primary objectives of FXD is to address the existing gap in trade finance by offering direct access to alternative investors for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). Through platforms like portal.tradefinex.org and fathom.fi, Leveraging the fast, scalable, and secure infrastructure of the XDC Network, FXD provides Stable options to MSMEs with a more accessible and cost-effective means to access the necessary capital for business growth. This initiative contributes to economic expansion and job creation, empowering MSMEs to thrive in the global marketplace.
Fathom Dollar (FXD) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fathom Dollar (FXD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Fathom Dollar (FXD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Fathom Dollar (FXD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj FXD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja FXD tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku FXD tokena, istražite FXD cijenu tokena uživo!
FXD Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide FXD? Naša FXD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.