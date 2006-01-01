Fathom Dollar (FXD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fathom Dollar (FXD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FXD is an XDC Network-based stablecoin, representing a stable-price cryptocurrency issued and developed by Fathom DAO, a decentralized autonomous organization. The value of FXD is softly pegged to the U.S. dollar and is supported by an over-collateralized XDC Token, which is securely held in smart-contract vaults during the creation of new FXD tokens. One of the primary objectives of FXD is to address the existing gap in trade finance by offering direct access to alternative investors for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). Through platforms like portal.tradefinex.org and fathom.fi, Leveraging the fast, scalable, and secure infrastructure of the XDC Network, FXD provides Stable options to MSMEs with a more accessible and cost-effective means to access the necessary capital for business growth. This initiative contributes to economic expansion and job creation, empowering MSMEs to thrive in the global marketplace. Službena web stranica: https://fathom.fi/ Bijela knjiga: https://gist.github.com/BaldyAsh/3676a18b003758057f634c9af2cfe49a

Fathom Dollar (FXD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fathom Dollar (FXD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Povijesni maksimum: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 Povijesni minimum: $ 0.531849 $ 0.531849 $ 0.531849 Trenutna cijena: $ 0.706063 $ 0.706063 $ 0.706063

Fathom Dollar (FXD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fathom Dollar (FXD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FXD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FXD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

