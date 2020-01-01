FATGF (FATGF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FATGF (FATGF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FATGF (FATGF) Informacije $FATGF is inspired by the fat wojack girlfriend memes, a broadly appealing narrative where, whether out of desperation or attraction, a man bites off perhaps more than he can chew. While the memes may appear crude, they are actually a poignant commentary on modern society. On one hand, horny desperation, realized through the ubiquity of social media and modern dating culture. On the other, bravery in the face of social norms – an embrace of feminine confidence and a rejection of the thinspo culture that promotes body dysmorphia. Does he care that the woman is much larger than he? Perhaps, in fact, he likes it. Or, nihilistically, he doesn’t care one way or the other – he is motivated not out of desperation or attraction, but depression and anxiety. And what of the woman? The expression on her face says it all. Perhaps she settled long ago, resigned to mediocrity. But why? However you perceive it, the answer to one question determines whether you dine on fois gras or fish filet: can you handle all this woman? Službena web stranica: https://fatgf.xyz/home/ Kupi FATGF odmah!

FATGF (FATGF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FATGF (FATGF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 353.38K $ 353.38K $ 353.38K Ukupna količina: $ 982.25M $ 982.25M $ 982.25M Količina u optjecaju: $ 982.25M $ 982.25M $ 982.25M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 353.38K $ 353.38K $ 353.38K Povijesni maksimum: $ 0.00758849 $ 0.00758849 $ 0.00758849 Povijesni minimum: $ 0.00021795 $ 0.00021795 $ 0.00021795 Trenutna cijena: $ 0.00035996 $ 0.00035996 $ 0.00035996 Saznajte više o cijeni FATGF (FATGF)

FATGF (FATGF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FATGF (FATGF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FATGF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FATGF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FATGF tokena, istražite FATGF cijenu tokena uživo!

