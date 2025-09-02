Više o FATGF

1 FATGF u USD cijena uživo:

$0.00035978
-2.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena FATGF (FATGF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:13:34 (UTC+8)

FATGF (FATGF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.00758849
$ 0
-1.35%

-2.33%

-0.49%

-0.49%

FATGF (FATGF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FATGFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FATGF je $ 0.00758849, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FATGF se promijenio za -1.35% u posljednjih sat vremena, -2.33% u posljednjih 24 sata i -0.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FATGF (FATGF)

$ 351.30K
--
$ 351.30K
982.25M
982,254,137.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija FATGF je $ 351.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FATGF je 982.25M, s ukupnom količinom od 982254137.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 351.30K.

FATGF (FATGF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FATGF u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FATGF u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FATGF u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FATGF u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.33%
30 dana$ 0+0.99%
60 dana$ 0+5.80%
90 dana$ 0--

Što je FATGF (FATGF)

$FATGF is inspired by the fat wojack girlfriend memes, a broadly appealing narrative where, whether out of desperation or attraction, a man bites off perhaps more than he can chew. While the memes may appear crude, they are actually a poignant commentary on modern society. On one hand, horny desperation, realized through the ubiquity of social media and modern dating culture. On the other, bravery in the face of social norms – an embrace of feminine confidence and a rejection of the thinspo culture that promotes body dysmorphia. Does he care that the woman is much larger than he? Perhaps, in fact, he likes it. Or, nihilistically, he doesn’t care one way or the other – he is motivated not out of desperation or attraction, but depression and anxiety. And what of the woman? The expression on her face says it all. Perhaps she settled long ago, resigned to mediocrity. But why? However you perceive it, the answer to one question determines whether you dine on fois gras or fish filet: can you handle all this woman?

Resurs FATGF (FATGF)

Službena web-stranica

FATGF Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FATGF (FATGF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FATGF (FATGF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FATGF.

Provjerite FATGF predviđanje cijene sada!

FATGF u lokalnim valutama

FATGF (FATGF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FATGF (FATGF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FATGF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FATGF (FATGF)

Koliko FATGF (FATGF) vrijedi danas?
Cijena FATGF uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FATGF u USD?
Trenutačna cijena FATGF u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FATGF?
Tržišna kapitalizacija za FATGF je $ 351.30K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FATGF?
Količina u optjecaju za FATGF je 982.25M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FATGF?
FATGF je postigao ATH cijenu od 0.00758849 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FATGF?
FATGF je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FATGF?
24-satni obujam trgovanja za FATGF je -- USD.
Hoće li FATGF još narasti ove godine?
FATGF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FATGF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
FATGF (FATGF) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Odricanje od odgovornosti

