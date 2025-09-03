FATE on SUI (FATE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00195217$ 0.00195217 $ 0.00195217 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.33% Promjena cijene (7D) -12.22% Promjena cijene (7D) -12.22%

FATE on SUI (FATE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FATEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FATE je $ 0.00195217, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FATE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.33% u posljednjih 24 sata i -12.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FATE on SUI (FATE)

Tržišna kapitalizacija $ 2.71K$ 2.71K $ 2.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.71K$ 2.71K $ 2.71K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FATE on SUI je $ 2.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FATE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.71K.