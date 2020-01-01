Fate Adventure (FA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fate Adventure (FA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fate Adventure is a comprehensive intellectual property that forms the foundation for multiple product verticals, all unified under the FA token ecosystem. Our flagship, Fate Adventure RPG, is a fully on-chain, anime-style trainers-monsters game and the first dApp to implement an innovative revenue-sharing model. A portion of future dApp revenue will automatically be used to purchase FA tokens, generating sustained buying pressure that directly benefits token holders.

Fate Adventure (FA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fate Adventure (FA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 431.51K $ 431.51K $ 431.51K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 831.08K $ 831.08K $ 831.08K Povijesni maksimum: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 Povijesni minimum: $ 0.075025 $ 0.075025 $ 0.075025 Trenutna cijena: $ 0.083108 $ 0.083108 $ 0.083108 Saznajte više o cijeni Fate Adventure (FA)

Fate Adventure (FA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fate Adventure (FA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FA tokena, istražite FA cijenu tokena uživo!

