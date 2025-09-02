Fate Adventure (FA) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.080906
24-satna najviša cijena $ 0.086676
Najviša cijena ikada $ 2.04
Najniža cijena $ 0.075025
Promjena cijene (1H) -0.09%
Promjena cijene (1D) -1.27%
Promjena cijene (7D) +0.22%

Fate Adventure (FA) cijena u stvarnom vremenu je $0.085355. Tijekom protekla 24 sata, FAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.080906 i najviše cijene $ 0.086676, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FA je $ 2.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.075025.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FA se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -1.27% u posljednjih 24 sata i +0.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fate Adventure (FA)

Tržišna kapitalizacija $ 443.17K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 853.55K
Količina u optjecaju 5.19M
Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fate Adventure je $ 443.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FA je 5.19M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 853.55K.