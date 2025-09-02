FATCAT ($FATCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00237683 $ 0.00237683 $ 0.00237683 24-satna najniža cijena $ 0.00249378 $ 0.00249378 $ 0.00249378 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00237683$ 0.00237683 $ 0.00237683 24-satna najviša cijena $ 0.00249378$ 0.00249378 $ 0.00249378 Najviša cijena ikada $ 0.00647153$ 0.00647153 $ 0.00647153 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.39% Promjena cijene (1D) -4.05% Promjena cijene (7D) +2.87% Promjena cijene (7D) +2.87%

FATCAT ($FATCAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00239267. Tijekom protekla 24 sata, $FATCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00237683 i najviše cijene $ 0.00249378, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $FATCAT je $ 0.00647153, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $FATCAT se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, -4.05% u posljednjih 24 sata i +2.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FATCAT ($FATCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Količina u optjecaju 910.77M 910.77M 910.77M Ukupna količina 999,949,820.918364 999,949,820.918364 999,949,820.918364

Trenutačna tržišna kapitalizacija FATCAT je $ 2.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $FATCAT je 910.77M, s ukupnom količinom od 999949820.918364. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.39M.