FATCAT Logotip

FATCAT Cijena ($FATCAT)

Neuvršten

1 $FATCAT u USD cijena uživo:

$0.00239317
-4.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena FATCAT ($FATCAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:21:10 (UTC+8)

FATCAT ($FATCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00237683
24-satna najniža cijena
$ 0.00249378
24-satna najviša cijena

$ 0.00237683
$ 0.00249378
$ 0.00647153
$ 0
+0.39%

-4.05%

+2.87%

+2.87%

FATCAT ($FATCAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00239267. Tijekom protekla 24 sata, $FATCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00237683 i najviše cijene $ 0.00249378, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $FATCAT je $ 0.00647153, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $FATCAT se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, -4.05% u posljednjih 24 sata i +2.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FATCAT ($FATCAT)

$ 2.18M
--
$ 2.39M
910.77M
999,949,820.918364
Trenutačna tržišna kapitalizacija FATCAT je $ 2.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $FATCAT je 910.77M, s ukupnom količinom od 999949820.918364. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.39M.

FATCAT ($FATCAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FATCAT u USD iznosila je $ -0.000101105300541768.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FATCAT u USD iznosila je $ +0.0006601520.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FATCAT u USD iznosila je $ +0.0004774096.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FATCAT u USD iznosila je $ -0.000164071770116614.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000101105300541768-4.05%
30 dana$ +0.0006601520+27.59%
60 dana$ +0.0004774096+19.95%
90 dana$ -0.000164071770116614-6.41%

Što je FATCAT ($FATCAT)

Fatcat is a political term originally describing a rich political donor, also called an angel or big-money man. This is inspired by A great man who change the narrative of cryptocurrency. A Fat Cat is a man of large means and slight political experience who, having reached middle age, and success in business, and finding no further thrill, sense or satisfaction in the mere piling up of more millions, develops a yearning for some sort of public honor, and is willing to pay for it. There are such men in all the States, and they are as welcome to the organization [i.e., the party] as the flowers in May. They relieve the pressure all along the line, lighten the load, make life brighter and better for the busy machine workers. The [political] machine has what the Fat Cat wants [i.e., public honor], and the Fat Cat has what the machine must have, to wit, money

Resurs FATCAT ($FATCAT)

Službena web-stranica

FATCAT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FATCAT ($FATCAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FATCAT ($FATCAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FATCAT.

Provjerite FATCAT predviđanje cijene sada!

$FATCAT u lokalnim valutama

FATCAT ($FATCAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FATCAT ($FATCAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $FATCAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FATCAT ($FATCAT)

Koliko FATCAT ($FATCAT) vrijedi danas?
Cijena $FATCAT uživo u USD je 0.00239267 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $FATCAT u USD?
Trenutačna cijena $FATCAT u USD je $ 0.00239267. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FATCAT?
Tržišna kapitalizacija za $FATCAT je $ 2.18M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $FATCAT?
Količina u optjecaju za $FATCAT je 910.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $FATCAT?
$FATCAT je postigao ATH cijenu od 0.00647153 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $FATCAT?
$FATCAT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $FATCAT?
24-satni obujam trgovanja za $FATCAT je -- USD.
Hoće li $FATCAT još narasti ove godine?
$FATCAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $FATCAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:21:10 (UTC+8)

