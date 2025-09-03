FARTMOMMY ($FARTMOMMY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.30% Promjena cijene (1D) -0.06% Promjena cijene (7D) +3.72% Promjena cijene (7D) +3.72%

FARTMOMMY ($FARTMOMMY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $FARTMOMMYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $FARTMOMMY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $FARTMOMMY se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i +3.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FARTMOMMY ($FARTMOMMY)

Tržišna kapitalizacija $ 45.06K$ 45.06K $ 45.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.06K$ 45.06K $ 45.06K Količina u optjecaju 999.72M 999.72M 999.72M Ukupna količina 999,717,885.854907 999,717,885.854907 999,717,885.854907

Trenutačna tržišna kapitalizacija FARTMOMMY je $ 45.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $FARTMOMMY je 999.72M, s ukupnom količinom od 999717885.854907. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.06K.