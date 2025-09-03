Farting Unicorn (FU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01017719$ 0.01017719 $ 0.01017719 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) -0.86% Promjena cijene (7D) +1.90% Promjena cijene (7D) +1.90%

Farting Unicorn (FU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FU je $ 0.01017719, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FU se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i +1.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Farting Unicorn (FU)

Tržišna kapitalizacija $ 49.05K$ 49.05K $ 49.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 49.05K$ 49.05K $ 49.05K Količina u optjecaju 899.58M 899.58M 899.58M Ukupna količina 899,583,997.899199 899,583,997.899199 899,583,997.899199

Trenutačna tržišna kapitalizacija Farting Unicorn je $ 49.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FU je 899.58M, s ukupnom količinom od 899583997.899199. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.05K.