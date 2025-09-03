Više o FU

Farting Unicorn Cijena (FU)

1 FU u USD cijena uživo:

--
----
-0.80%1D
Grafikon aktualnih cijena Farting Unicorn (FU)
Farting Unicorn (FU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01017719
$ 0.01017719$ 0.01017719

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

-0.86%

+1.90%

+1.90%

Farting Unicorn (FU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FU je $ 0.01017719, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FU se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i +1.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Farting Unicorn (FU)

$ 49.05K
$ 49.05K$ 49.05K

--
----

$ 49.05K
$ 49.05K$ 49.05K

899.58M
899.58M 899.58M

899,583,997.899199
899,583,997.899199 899,583,997.899199

Trenutačna tržišna kapitalizacija Farting Unicorn je $ 49.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FU je 899.58M, s ukupnom količinom od 899583997.899199. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.05K.

Farting Unicorn (FU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Farting Unicorn u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Farting Unicorn u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Farting Unicorn u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Farting Unicorn u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.86%
30 dana$ 0+8.26%
60 dana$ 0-34.84%
90 dana$ 0--

Što je Farting Unicorn (FU)

Farting Unicorn ($FU) is a 100% community-driven cryptocurrency designed to bring fun, innovation, and transparency to the blockchain ecosystem. Evolving from its origins as a lighthearted concept, $FU has become a unique project that combines community collaboration, decentralized governance, and impactful utility. This whitepaper outlines the vision, technical framework, use cases, and roadmap for $FU.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Farting Unicorn (FU)

Službena web-stranica

Farting Unicorn Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Farting Unicorn (FU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Farting Unicorn (FU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Farting Unicorn.

Provjerite Farting Unicorn predviđanje cijene sada!

FU u lokalnim valutama

Farting Unicorn (FU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Farting Unicorn (FU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Farting Unicorn (FU)

Koliko Farting Unicorn (FU) vrijedi danas?
Cijena FU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FU u USD?
Trenutačna cijena FU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Farting Unicorn?
Tržišna kapitalizacija za FU je $ 49.05K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FU?
Količina u optjecaju za FU je 899.58M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FU?
FU je postigao ATH cijenu od 0.01017719 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FU?
FU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FU?
24-satni obujam trgovanja za FU je -- USD.
Hoće li FU još narasti ove godine?
FU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
