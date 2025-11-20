FARTHUB Cijena danas

Trenutačna cijena FARTHUB (FARTHUB) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FARTHUB u USD je -- po FARTHUB.

FARTHUB trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,544.45, s količinom u optjecaju od 999.10M FARTHUB. Tijekom posljednja 24 sata, FARTHUB trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, FARTHUB se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu FARTHUB (FARTHUB)

Tržišna kapitalizacija $ 5.54K$ 5.54K $ 5.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.54K$ 5.54K $ 5.54K Količina u optjecaju 999.10M 999.10M 999.10M Ukupna količina 999,101,914.207863 999,101,914.207863 999,101,914.207863

Trenutačna tržišna kapitalizacija FARTHUB je $ 5.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FARTHUB je 999.10M, s ukupnom količinom od 999101914.207863. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.54K.