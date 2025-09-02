farthouse (FARTHOUSE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00198369$ 0.00198369 $ 0.00198369 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.90% Promjena cijene (1D) +24.99% Promjena cijene (7D) +24.94% Promjena cijene (7D) +24.94%

farthouse (FARTHOUSE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FARTHOUSEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FARTHOUSE je $ 0.00198369, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FARTHOUSE se promijenio za +2.90% u posljednjih sat vremena, +24.99% u posljednjih 24 sata i +24.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu farthouse (FARTHOUSE)

Tržišna kapitalizacija $ 139.74K$ 139.74K $ 139.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 139.74K$ 139.74K $ 139.74K Količina u optjecaju 996.34M 996.34M 996.34M Ukupna količina 996,340,363.59444 996,340,363.59444 996,340,363.59444

Trenutačna tržišna kapitalizacija farthouse je $ 139.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FARTHOUSE je 996.34M, s ukupnom količinom od 996340363.59444. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 139.74K.