FartGPT Logotip

FartGPT Cijena (FARTGPT)

Neuvršten

1 FARTGPT u USD cijena uživo:

--
----
+1.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FartGPT (FARTGPT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:43:49 (UTC+8)

FartGPT (FARTGPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.69%

+1.27%

+3.37%

+3.37%

FartGPT (FARTGPT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FARTGPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FARTGPT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FARTGPT se promijenio za -0.69% u posljednjih sat vremena, +1.27% u posljednjih 24 sata i +3.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FartGPT (FARTGPT)

$ 9.53K
$ 9.53K$ 9.53K

--
----

$ 9.53K
$ 9.53K$ 9.53K

999.60M
999.60M 999.60M

999,598,560.406434
999,598,560.406434 999,598,560.406434

Trenutačna tržišna kapitalizacija FartGPT je $ 9.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FARTGPT je 999.60M, s ukupnom količinom od 999598560.406434. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.53K.

FartGPT (FARTGPT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FartGPT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FartGPT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FartGPT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FartGPT u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.27%
30 dana$ 0+16.06%
60 dana$ 0+0.08%
90 dana$ 0--

Što je FartGPT (FARTGPT)

In a world hungry for computing power, one company dares to push the boundaries of energy and innovation. FartGPT is not just another tech company—it's a revolutionary force harnessing the untapped potential of beans and farts to generate the next era of AI-driven computing. Through our breakthrough Bio-Gas Quantum Processing (BQP) technology, we convert natural emissions into high-efficiency, low-carbon AI power, making data processing faster, greener, and hilariously sustainable. Our state-of-the-art Fart-Powered Data Centers run on a proprietary gas-capture and turbine system, turning what was once wasted into an infinite source of energy for AI training and machine learning. Backed by cutting-edge research and a commitment to renewable resources, FartGPT is turning digestion into digital transformation. Join us as we break wind—and break ground—on the future of computing. FartGPT: Breaking wind, breaking barriers.

Resurs FartGPT (FARTGPT)

Službena web-stranica

FartGPT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FartGPT (FARTGPT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FartGPT (FARTGPT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FartGPT.

Provjerite FartGPT predviđanje cijene sada!

FARTGPT u lokalnim valutama

FartGPT (FARTGPT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FartGPT (FARTGPT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FARTGPT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FartGPT (FARTGPT)

Koliko FartGPT (FARTGPT) vrijedi danas?
Cijena FARTGPT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FARTGPT u USD?
Trenutačna cijena FARTGPT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FartGPT?
Tržišna kapitalizacija za FARTGPT je $ 9.53K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FARTGPT?
Količina u optjecaju za FARTGPT je 999.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FARTGPT?
FARTGPT je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FARTGPT?
FARTGPT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FARTGPT?
24-satni obujam trgovanja za FARTGPT je -- USD.
Hoće li FARTGPT još narasti ove godine?
FARTGPT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FARTGPT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:43:49 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.