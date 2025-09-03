FartGPT (FARTGPT) Informacije o cijeni (USD)

FartGPT (FARTGPT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FARTGPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FARTGPT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FARTGPT se promijenio za -0.69% u posljednjih sat vremena, +1.27% u posljednjih 24 sata i +3.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FartGPT (FARTGPT)

Tržišna kapitalizacija $ 9.53K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.53K Količina u optjecaju 999.60M Ukupna količina 999,598,560.406434

Trenutačna tržišna kapitalizacija FartGPT je $ 9.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FARTGPT je 999.60M, s ukupnom količinom od 999598560.406434. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.53K.