FARTGIRL (FARTGIRL) Tokenomika
FARTGIRL (FARTGIRL) Informacije
FARTGIRL is the dynamic sidekick to FARTBOY, a meme token that has captured the attention of the crypto community with its unique blend of humor, trust, and a vibrant community spirit. FARTGIRL is not your typical superhero; she's a vigilante with a quirky and memorable power - her ability to wield the FART as a weapon against any adversary. Her special skill allows her to confuse, disarm, or even launch villains into retreat with a well-timed gas attack. In the world of cryptocurrencies, where seriousness often reigns, FARTGIRL brings laughter and light-heartedness, rallying a community around the joy of memes and the power of collective spirit.
FARTGIRL (FARTGIRL) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FARTGIRL (FARTGIRL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
FARTGIRL (FARTGIRL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike FARTGIRL (FARTGIRL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj FARTGIRL tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja FARTGIRL tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku FARTGIRL tokena, istražite FARTGIRL cijenu tokena uživo!
FARTGIRL Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide FARTGIRL? Naša FARTGIRL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.