FARTGIRL (FARTGIRL) Informacije FARTGIRL is the dynamic sidekick to FARTBOY, a meme token that has captured the attention of the crypto community with its unique blend of humor, trust, and a vibrant community spirit. FARTGIRL is not your typical superhero; she's a vigilante with a quirky and memorable power - her ability to wield the FART as a weapon against any adversary. Her special skill allows her to confuse, disarm, or even launch villains into retreat with a well-timed gas attack. In the world of cryptocurrencies, where seriousness often reigns, FARTGIRL brings laughter and light-heartedness, rallying a community around the joy of memes and the power of collective spirit. Službena web stranica: https://fartgirlcto.com/

FARTGIRL (FARTGIRL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FARTGIRL (FARTGIRL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Povijesni maksimum: $ 0.01226974 $ 0.01226974 $ 0.01226974 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00130104 $ 0.00130104 $ 0.00130104 Saznajte više o cijeni FARTGIRL (FARTGIRL)

FARTGIRL (FARTGIRL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FARTGIRL (FARTGIRL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FARTGIRL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FARTGIRL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FARTGIRL tokena, istražite FARTGIRL cijenu tokena uživo!

