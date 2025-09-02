FARTGIRL (FARTGIRL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00129226 $ 0.00129226 $ 0.00129226 24-satna najniža cijena $ 0.00143136 $ 0.00143136 $ 0.00143136 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00129226$ 0.00129226 $ 0.00129226 24-satna najviša cijena $ 0.00143136$ 0.00143136 $ 0.00143136 Najviša cijena ikada $ 0.01226974$ 0.01226974 $ 0.01226974 Najniža cijena $ 0.00073588$ 0.00073588 $ 0.00073588 Promjena cijene (1H) +0.55% Promjena cijene (1D) +5.26% Promjena cijene (7D) +3.47% Promjena cijene (7D) +3.47%

FARTGIRL (FARTGIRL) cijena u stvarnom vremenu je $0.0014266. Tijekom protekla 24 sata, FARTGIRLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00129226 i najviše cijene $ 0.00143136, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FARTGIRL je $ 0.01226974, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00073588.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FARTGIRL se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, +5.26% u posljednjih 24 sata i +3.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FARTGIRL (FARTGIRL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FARTGIRL je $ 1.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FARTGIRL je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.43M.