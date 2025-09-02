Više o FARTGIRL

FARTGIRL Informacije o cijeni

FARTGIRL Službena web stranica

FARTGIRL Tokenomija

FARTGIRL Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

FARTGIRL Logotip

FARTGIRL Cijena (FARTGIRL)

Neuvršten

1 FARTGIRL u USD cijena uživo:

$0.0014266
$0.0014266$0.0014266
+5.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena FARTGIRL (FARTGIRL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:36:26 (UTC+8)

FARTGIRL (FARTGIRL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00129226
$ 0.00129226$ 0.00129226
24-satna najniža cijena
$ 0.00143136
$ 0.00143136$ 0.00143136
24-satna najviša cijena

$ 0.00129226
$ 0.00129226$ 0.00129226

$ 0.00143136
$ 0.00143136$ 0.00143136

$ 0.01226974
$ 0.01226974$ 0.01226974

$ 0.00073588
$ 0.00073588$ 0.00073588

+0.55%

+5.26%

+3.47%

+3.47%

FARTGIRL (FARTGIRL) cijena u stvarnom vremenu je $0.0014266. Tijekom protekla 24 sata, FARTGIRLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00129226 i najviše cijene $ 0.00143136, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FARTGIRL je $ 0.01226974, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00073588.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FARTGIRL se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, +5.26% u posljednjih 24 sata i +3.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FARTGIRL (FARTGIRL)

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

--
----

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FARTGIRL je $ 1.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FARTGIRL je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.43M.

FARTGIRL (FARTGIRL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FARTGIRL u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FARTGIRL u USD iznosila je $ -0.0001833319.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FARTGIRL u USD iznosila je $ +0.0003768609.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FARTGIRL u USD iznosila je $ -0.0004694136382952851.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+5.26%
30 dana$ -0.0001833319-12.85%
60 dana$ +0.0003768609+26.42%
90 dana$ -0.0004694136382952851-24.75%

Što je FARTGIRL (FARTGIRL)

FARTGIRL is the dynamic sidekick to FARTBOY, a meme token that has captured the attention of the crypto community with its unique blend of humor, trust, and a vibrant community spirit. FARTGIRL is not your typical superhero; she's a vigilante with a quirky and memorable power - her ability to wield the FART as a weapon against any adversary. Her special skill allows her to confuse, disarm, or even launch villains into retreat with a well-timed gas attack. In the world of cryptocurrencies, where seriousness often reigns, FARTGIRL brings laughter and light-heartedness, rallying a community around the joy of memes and the power of collective spirit.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs FARTGIRL (FARTGIRL)

Službena web-stranica

FARTGIRL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FARTGIRL (FARTGIRL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FARTGIRL (FARTGIRL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FARTGIRL.

Provjerite FARTGIRL predviđanje cijene sada!

FARTGIRL u lokalnim valutama

FARTGIRL (FARTGIRL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FARTGIRL (FARTGIRL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FARTGIRL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FARTGIRL (FARTGIRL)

Koliko FARTGIRL (FARTGIRL) vrijedi danas?
Cijena FARTGIRL uživo u USD je 0.0014266 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FARTGIRL u USD?
Trenutačna cijena FARTGIRL u USD je $ 0.0014266. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FARTGIRL?
Tržišna kapitalizacija za FARTGIRL je $ 1.43M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FARTGIRL?
Količina u optjecaju za FARTGIRL je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FARTGIRL?
FARTGIRL je postigao ATH cijenu od 0.01226974 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FARTGIRL?
FARTGIRL je vidio ATL cijenu od 0.00073588 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FARTGIRL?
24-satni obujam trgovanja za FARTGIRL je -- USD.
Hoće li FARTGIRL još narasti ove godine?
FARTGIRL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FARTGIRL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:36:26 (UTC+8)

FARTGIRL (FARTGIRL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.