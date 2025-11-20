FARTCREDIT Cijena danas

Trenutačna cijena FARTCREDIT (FARTCREDIT) danas je --, s promjenom od 0.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FARTCREDIT u USD je -- po FARTCREDIT.

FARTCREDIT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,149.04, s količinom u optjecaju od 998.90M FARTCREDIT. Tijekom posljednja 24 sata, FARTCREDIT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, FARTCREDIT se kretao +0.15% u posljednjem satu i -9.39% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu FARTCREDIT (FARTCREDIT)

Tržišna kapitalizacija $ 4.15K$ 4.15K $ 4.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.15K$ 4.15K $ 4.15K Količina u optjecaju 998.90M 998.90M 998.90M Ukupna količina 998,896,929.185424 998,896,929.185424 998,896,929.185424

Trenutačna tržišna kapitalizacija FARTCREDIT je $ 4.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FARTCREDIT je 998.90M, s ukupnom količinom od 998896929.185424. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.15K.