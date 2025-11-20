FartcoinCRO Cijena danas

Trenutačna cijena FartcoinCRO (PFFT) danas je $ 0.00001092, s promjenom od 7.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PFFT u USD je $ 0.00001092 po PFFT.

FartcoinCRO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,938.79, s količinom u optjecaju od 818.87M PFFT. Tijekom posljednja 24 sata, PFFT trgovao je između $ 0.00001092 (niska) i $ 0.00001187 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00009092, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001082.

U kratkoročnim performansama, PFFT se kretao -- u posljednjem satu i -18.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu FartcoinCRO (PFFT)

Tržišna kapitalizacija $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.59K$ 10.59K $ 10.59K Količina u optjecaju 818.87M 818.87M 818.87M Ukupna količina 970,000,000.0 970,000,000.0 970,000,000.0

