FartCoin Cijena danas

Trenutačna cijena FartCoin (FART) danas je $ 0.00322309, s promjenom od 2.69% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FART u USD je $ 0.00322309 po FART.

FartCoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 223,747, s količinom u optjecaju od 69.42M FART. Tijekom posljednja 24 sata, FART trgovao je između $ 0.00305936 (niska) i $ 0.0033604 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0192503, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, FART se kretao -- u posljednjem satu i -19.74% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu FartCoin (FART)

Tržišna kapitalizacija $ 223.75K$ 223.75K $ 223.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 223.75K$ 223.75K $ 223.75K Količina u optjecaju 69.42M 69.42M 69.42M Ukupna količina 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

