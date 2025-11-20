Fartcat Cijena danas

Trenutačna cijena Fartcat (FARTCAT) danas je --, s promjenom od 6.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FARTCAT u USD je -- po FARTCAT.

Fartcat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 101,918, s količinom u optjecaju od 999.59M FARTCAT. Tijekom posljednja 24 sata, FARTCAT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01483595, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, FARTCAT se kretao -1.62% u posljednjem satu i -11.98% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Fartcat (FARTCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 101.92K$ 101.92K $ 101.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 101.92K$ 101.92K $ 101.92K Količina u optjecaju 999.59M 999.59M 999.59M Ukupna količina 999,590,801.86677 999,590,801.86677 999,590,801.86677

