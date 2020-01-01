Fartboy ($FARTBOY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fartboy ($FARTBOY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fartboy ($FARTBOY) Informacije Fartboy is a playful and community-focused cryptocurrency inspired by the comic book character. It is a token on the Solana network. Službena web stranica: https://www.fartboysol.com Kupi $FARTBOY odmah!

Fartboy ($FARTBOY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fartboy ($FARTBOY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 27.19M $ 27.19M $ 27.19M Ukupna količina: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M Količina u optjecaju: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 27.19M $ 27.19M $ 27.19M Povijesni maksimum: $ 0.194444 $ 0.194444 $ 0.194444 Povijesni minimum: $ 0.01095768 $ 0.01095768 $ 0.01095768 Trenutna cijena: $ 0.02712716 $ 0.02712716 $ 0.02712716 Saznajte više o cijeni Fartboy ($FARTBOY)

Fartboy ($FARTBOY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fartboy ($FARTBOY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $FARTBOY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $FARTBOY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $FARTBOY tokena, istražite $FARTBOY cijenu tokena uživo!

$FARTBOY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $FARTBOY? Naša $FARTBOY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $FARTBOY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!