Fartboy ($FARTBOY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02789748 $ 0.02789748 $ 0.02789748 24-satna najniža cijena $ 0.03315992 $ 0.03315992 $ 0.03315992 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02789748$ 0.02789748 $ 0.02789748 24-satna najviša cijena $ 0.03315992$ 0.03315992 $ 0.03315992 Najviša cijena ikada $ 0.194444$ 0.194444 $ 0.194444 Najniža cijena $ 0.01095768$ 0.01095768 $ 0.01095768 Promjena cijene (1H) -1.53% Promjena cijene (1D) -7.90% Promjena cijene (7D) +16.00% Promjena cijene (7D) +16.00%

Fartboy ($FARTBOY) cijena u stvarnom vremenu je $0.03039547. Tijekom protekla 24 sata, $FARTBOYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02789748 i najviše cijene $ 0.03315992, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $FARTBOY je $ 0.194444, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01095768.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $FARTBOY se promijenio za -1.53% u posljednjih sat vremena, -7.90% u posljednjih 24 sata i +16.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fartboy ($FARTBOY)

Tržišna kapitalizacija $ 30.20M$ 30.20M $ 30.20M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.20M$ 30.20M $ 30.20M Količina u optjecaju 999.39M 999.39M 999.39M Ukupna količina 999,387,940.274996 999,387,940.274996 999,387,940.274996

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fartboy je $ 30.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $FARTBOY je 999.39M, s ukupnom količinom od 999387940.274996. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.20M.