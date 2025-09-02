Više o $FARTBOY

$FARTBOY Informacije o cijeni

$FARTBOY Službena web stranica

$FARTBOY Tokenomija

$FARTBOY Prognoza cijena

Fartboy Logotip

Fartboy Cijena ($FARTBOY)

Neuvršten

1 $FARTBOY u USD cijena uživo:

$0.03031618
-8.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Fartboy ($FARTBOY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:13:54 (UTC+8)

Fartboy ($FARTBOY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02789748
24-satna najniža cijena
$ 0.03315992
24-satna najviša cijena

$ 0.02789748
$ 0.03315992
$ 0.194444
$ 0.01095768
-1.53%

-7.90%

+16.00%

+16.00%

Fartboy ($FARTBOY) cijena u stvarnom vremenu je $0.03039547. Tijekom protekla 24 sata, $FARTBOYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02789748 i najviše cijene $ 0.03315992, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $FARTBOY je $ 0.194444, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01095768.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $FARTBOY se promijenio za -1.53% u posljednjih sat vremena, -7.90% u posljednjih 24 sata i +16.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fartboy ($FARTBOY)

$ 30.20M
--
$ 30.20M
999.39M
999,387,940.274996
Trenutačna tržišna kapitalizacija Fartboy je $ 30.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $FARTBOY je 999.39M, s ukupnom količinom od 999387940.274996. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.20M.

Fartboy ($FARTBOY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Fartboy u USD iznosila je $ -0.00260955322150761.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Fartboy u USD iznosila je $ +0.0117857431.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Fartboy u USD iznosila je $ +0.0122203923.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Fartboy u USD iznosila je $ -0.003400127329148885.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00260955322150761-7.90%
30 dana$ +0.0117857431+38.77%
60 dana$ +0.0122203923+40.20%
90 dana$ -0.003400127329148885-10.06%

Što je Fartboy ($FARTBOY)

Fartboy is a playful and community-focused cryptocurrency inspired by the comic book character. It is a token on the Solana network.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Fartboy ($FARTBOY)

Službena web-stranica

Fartboy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fartboy ($FARTBOY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fartboy ($FARTBOY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fartboy.

Provjerite Fartboy predviđanje cijene sada!

$FARTBOY u lokalnim valutama

Fartboy ($FARTBOY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fartboy ($FARTBOY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $FARTBOY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fartboy ($FARTBOY)

Koliko Fartboy ($FARTBOY) vrijedi danas?
Cijena $FARTBOY uživo u USD je 0.03039547 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $FARTBOY u USD?
Trenutačna cijena $FARTBOY u USD je $ 0.03039547. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fartboy?
Tržišna kapitalizacija za $FARTBOY je $ 30.20M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $FARTBOY?
Količina u optjecaju za $FARTBOY je 999.39M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $FARTBOY?
$FARTBOY je postigao ATH cijenu od 0.194444 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $FARTBOY?
$FARTBOY je vidio ATL cijenu od 0.01095768 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $FARTBOY?
24-satni obujam trgovanja za $FARTBOY je -- USD.
Hoće li $FARTBOY još narasti ove godine?
$FARTBOY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $FARTBOY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:13:54 (UTC+8)

