Fart Pig Cijena danas

Trenutačna cijena Fart Pig (FARTPIG) danas je $ 0.00000476, s promjenom od 9.97% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FARTPIG u USD je $ 0.00000476 po FARTPIG.

Fart Pig trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,752.14, s količinom u optjecaju od 999.86M FARTPIG. Tijekom posljednja 24 sata, FARTPIG trgovao je između $ 0.00000412 (niska) i $ 0.00000497 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00025735, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000372.

U kratkoročnim performansama, FARTPIG se kretao +0.15% u posljednjem satu i +6.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Fart Pig (FARTPIG)

Tržišna kapitalizacija $ 4.75K$ 4.75K $ 4.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.75K$ 4.75K $ 4.75K Količina u optjecaju 999.86M 999.86M 999.86M Ukupna količina 999,863,013.275387 999,863,013.275387 999,863,013.275387

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fart Pig je $ 4.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FARTPIG je 999.86M, s ukupnom količinom od 999863013.275387. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.75K.