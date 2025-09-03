Više o FOTUS

Grafikon aktualnih cijena Fart Of The United States (FOTUS)
Fart Of The United States (FOTUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.34%

+0.97%

+0.97%

Fart Of The United States (FOTUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FOTUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FOTUS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FOTUS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.34% u posljednjih 24 sata i +0.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fart Of The United States (FOTUS)

$ 19.37K
$ 19.37K$ 19.37K

--
----

$ 19.37K
$ 19.37K$ 19.37K

998.17M
998.17M 998.17M

998,165,600.037457
998,165,600.037457 998,165,600.037457

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fart Of The United States je $ 19.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FOTUS je 998.17M, s ukupnom količinom od 998165600.037457. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.37K.

Fart Of The United States (FOTUS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Fart Of The United States u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Fart Of The United States u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Fart Of The United States u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Fart Of The United States u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.34%
30 dana$ 0+13.46%
60 dana$ 0+20.77%
90 dana$ 0--

Što je Fart Of The United States (FOTUS)

Fart Of The United States (FOTUS) is not just another token; it’s a movement designed to revolutionize the way we think about memes, humor, and the potential of decentralized finance. Built to bring a blast of laughter and epic energy to the ever-expanding crypto world, FOTUS is here to remind everyone that even in the serious business of blockchain technology, there’s always room for fun. With a community-first approach, a healthy dose of satire, and a commitment to shaking things up, FOTUS is set to make its mark in the digital world. At its core, FOTUS is a decentralized meme token. This means it operates on blockchain technology, ensuring transparency, security, and accessibility for all its holders. But what truly sets it apart is its unique branding and playful spirit. The token embraces a lighthearted, comedic identity that resonates with people across the globe. In a space often dominated by technical jargon and intense market competition, FOTUS dares to be different by putting humor and community engagement at the forefront.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Fart Of The United States (FOTUS)

Službena web-stranica

Fart Of The United States Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fart Of The United States (FOTUS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fart Of The United States (FOTUS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fart Of The United States.

Provjerite Fart Of The United States predviđanje cijene sada!

FOTUS u lokalnim valutama

Fart Of The United States (FOTUS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fart Of The United States (FOTUS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FOTUS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fart Of The United States (FOTUS)

Koliko Fart Of The United States (FOTUS) vrijedi danas?
Cijena FOTUS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FOTUS u USD?
Trenutačna cijena FOTUS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fart Of The United States?
Tržišna kapitalizacija za FOTUS je $ 19.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FOTUS?
Količina u optjecaju za FOTUS je 998.17M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FOTUS?
FOTUS je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FOTUS?
FOTUS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FOTUS?
24-satni obujam trgovanja za FOTUS je -- USD.
Hoće li FOTUS još narasti ove godine?
FOTUS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FOTUS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
