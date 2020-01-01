Fart Accelerationism (F/ACC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fart Accelerationism (F/ACC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fart Accelerationism (F/ACC) Informacije There once a dev that decided to eat a very bean rich meal after which he had the fastest fart on the planet. Unfortunately he ran out of gas quickly and he was never really able to accelerate the project. Our spouses complain about farting all the time so you could say we never really run out of gas. It only made sense to CTO this beauty of a meme. We will try break the world record for fastest fart to have ever been recorded on chain. Službena web stranica: https://facc.gg

Fart Accelerationism (F/ACC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fart Accelerationism (F/ACC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.29K Ukupna količina: $ 999.75M Količina u optjecaju: $ 999.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.29K Povijesni maksimum: $ 0.00414195 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Fart Accelerationism (F/ACC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fart Accelerationism (F/ACC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj F/ACC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja F/ACC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku F/ACC tokena, istražite F/ACC cijenu tokena uživo!

F/ACC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide F/ACC? Naša F/ACC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

