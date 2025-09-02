Više o FARM2

FARM2 Logotip

FARM2 Cijena (FARM2)

Neuvršten

1 FARM2 u USD cijena uživo:

--
----
+22.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FARM2 (FARM2)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:33:52 (UTC+8)

FARM2 (FARM2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+1.87%

+27.99%

-12.03%

-12.03%

FARM2 (FARM2) cijena u stvarnom vremenu je $0.00005197. Tijekom protekla 24 sata, FARM2trgovalo je između najniže cijene $ 0.00004061 i najviše cijene $ 0.00006047, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FARM2 je $ 0.00384183, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00004039.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FARM2 se promijenio za +1.87% u posljednjih sat vremena, +27.99% u posljednjih 24 sata i -12.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FARM2 (FARM2)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija FARM2 je $ 51.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FARM2 je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.97K.

FARM2 (FARM2) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FARM2 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FARM2 u USD iznosila je $ -0.0000200874.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FARM2 u USD iznosila je $ -0.0000293304.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FARM2 u USD iznosila je $ -0.00037915372166376943.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+27.99%
30 dana$ -0.0000200874-38.65%
60 dana$ -0.0000293304-56.43%
90 dana$ -0.00037915372166376943-87.94%

Što je FARM2 (FARM2)

FARM2 Project Overview Overview FARM2 is a blockchain-based decentralized agricultural value sharing platform created by Shaw (@shawmakesmagic), the founder of AI16Z, to connect farmers, consumers and investors through DeFi and cross-chain technology. The project uses AI and token incentive mechanisms to improve transparency in the agricultural supply chain, empower small farmers and promote sustainable agricultural development. Core Functions Decentralized Finance: Issue FARM2 tokens for payment, staking and governance; provide liquidity mining and low-collateralized loans. Supply Chain Transparency: Blockchain records the entire process of agricultural products from planting to sales to ensure traceability. AI Optimization: Use AI to predict yields, analyze markets, and help precision agriculture. Community Governance: Allow coin holders to participate in decision-making through DAO. Vision FARM2 is committed to increasing small farmers' income, promoting green agriculture, and building a global agricultural value network.

Resurs FARM2 (FARM2)

Službena web-stranica

FARM2 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FARM2 (FARM2) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FARM2 (FARM2) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FARM2.

Provjerite FARM2 predviđanje cijene sada!

FARM2 u lokalnim valutama

FARM2 (FARM2) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FARM2 (FARM2) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FARM2 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FARM2 (FARM2)

Koliko FARM2 (FARM2) vrijedi danas?
Cijena FARM2 uživo u USD je 0.00005197 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FARM2 u USD?
Trenutačna cijena FARM2 u USD je $ 0.00005197. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FARM2?
Tržišna kapitalizacija za FARM2 je $ 51.97K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FARM2?
Količina u optjecaju za FARM2 je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FARM2?
FARM2 je postigao ATH cijenu od 0.00384183 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FARM2?
FARM2 je vidio ATL cijenu od 0.00004039 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FARM2?
24-satni obujam trgovanja za FARM2 je -- USD.
Hoće li FARM2 još narasti ove godine?
FARM2 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FARM2 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:33:52 (UTC+8)

