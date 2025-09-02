FARM2 (FARM2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00004061 $ 0.00004061 $ 0.00004061 24-satna najniža cijena $ 0.00006047 $ 0.00006047 $ 0.00006047 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00004061$ 0.00004061 $ 0.00004061 24-satna najviša cijena $ 0.00006047$ 0.00006047 $ 0.00006047 Najviša cijena ikada $ 0.00384183$ 0.00384183 $ 0.00384183 Najniža cijena $ 0.00004039$ 0.00004039 $ 0.00004039 Promjena cijene (1H) +1.87% Promjena cijene (1D) +27.99% Promjena cijene (7D) -12.03% Promjena cijene (7D) -12.03%

FARM2 (FARM2) cijena u stvarnom vremenu je $0.00005197. Tijekom protekla 24 sata, FARM2trgovalo je između najniže cijene $ 0.00004061 i najviše cijene $ 0.00006047, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FARM2 je $ 0.00384183, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00004039.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FARM2 se promijenio za +1.87% u posljednjih sat vremena, +27.99% u posljednjih 24 sata i -12.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FARM2 (FARM2)

Tržišna kapitalizacija $ 51.97K$ 51.97K $ 51.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.97K$ 51.97K $ 51.97K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FARM2 je $ 51.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FARM2 je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.97K.