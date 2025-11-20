Farcats Cijena danas

Trenutačna cijena Farcats (FARCATS) danas je $ 0.00036266, s promjenom od 17.87% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FARCATS u USD je $ 0.00036266 po FARCATS.

Farcats trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 365,206, s količinom u optjecaju od 1.00B FARCATS. Tijekom posljednja 24 sata, FARCATS trgovao je između $ 0.00028707 (niska) i $ 0.00037667 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0010799, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00020294.

U kratkoročnim performansama, FARCATS se kretao -2.04% u posljednjem satu i -11.85% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Farcats (FARCATS)

Tržišna kapitalizacija $ 365.21K$ 365.21K $ 365.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 365.21K$ 365.21K $ 365.21K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Farcats je $ 365.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FARCATS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 365.21K.