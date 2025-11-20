Farcaster Flower Cijena danas

Trenutačna cijena Farcaster Flower (FLOWER) danas je --, s promjenom od 0.30% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FLOWER u USD je -- po FLOWER.

Farcaster Flower trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 19,797.4, s količinom u optjecaju od 1.00B FLOWER. Tijekom posljednja 24 sata, FLOWER trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, FLOWER se kretao -0.49% u posljednjem satu i -9.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Farcaster Flower (FLOWER)

Tržišna kapitalizacija $ 19.80K$ 19.80K $ 19.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.80K$ 19.80K $ 19.80K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Farcaster Flower je $ 19.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLOWER je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.80K.