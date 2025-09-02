FaraLand (FARA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 6.14$ 6.14 $ 6.14 Najniža cijena $ 0.00260311$ 0.00260311 $ 0.00260311 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.09% Promjena cijene (7D) +1.09%

FaraLand (FARA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00369945. Tijekom protekla 24 sata, FARAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FARA je $ 6.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00260311.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FARA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FaraLand (FARA)

Tržišna kapitalizacija $ 157.60K$ 157.60K $ 157.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 262.66K$ 262.66K $ 262.66K Količina u optjecaju 42.60M 42.60M 42.60M Ukupna količina 71,000,000.0 71,000,000.0 71,000,000.0

