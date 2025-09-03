Faptax (FAPTAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.0076475 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +0.55% Promjena cijene (7D) +1.94%

Faptax (FAPTAX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FAPTAXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FAPTAX je $ 0.0076475, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FAPTAX se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.55% u posljednjih 24 sata i +1.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Faptax (FAPTAX)

Tržišna kapitalizacija $ 55.09K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.09K Količina u optjecaju 288.72M Ukupna količina 288,719,558.164653

Trenutačna tržišna kapitalizacija Faptax je $ 55.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FAPTAX je 288.72M, s ukupnom količinom od 288719558.164653. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.09K.