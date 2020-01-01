FAPCOIN (FAPCOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FAPCOIN (FAPCOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FAPCOIN (FAPCOIN) Informacije Introducing FAPCOIN: the meme-tastic cryptocurrency that's turning heads in the Solana ecosystem! With a maximum supply of 1 billion tokens, FAPCOIN is designed purely for fun and community engagement, embodying the spirit of memecoins without any inherent utility or functional application. Fueled by vibrant memes and cultural references that resonate with crypto enthusiasts, FAPCOIN invites users to join a lighthearted movement where laughter and positivity reign supreme. Whether you’re a seasoned investor or a curious newcomer, FAPCOIN offers an exciting opportunity to engage with a passionate community, share hilarious memes, and partake in the thrill of speculative trading. Designed for those who understand the meme culture and love the magic of internet humor, FAPCOIN celebrates the absurdity and joy of crypto, aiming to foster connections and camaraderie among holders. Join the FAPCOIN family, where the only limit is your creativity, and let's ride the meme wave together! Don't miss your chance to be part of this charming chaos—FAPCOIN: where fun meets finance, but utility takes a backseat! Službena web stranica: https://fapcoincto.com/ Kupi FAPCOIN odmah!

FAPCOIN (FAPCOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FAPCOIN (FAPCOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.53K $ 18.53K $ 18.53K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.53K $ 18.53K $ 18.53K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni FAPCOIN (FAPCOIN)

FAPCOIN (FAPCOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FAPCOIN (FAPCOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FAPCOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FAPCOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FAPCOIN tokena, istražite FAPCOIN cijenu tokena uživo!

FAPCOIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FAPCOIN? Naša FAPCOIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FAPCOIN predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!