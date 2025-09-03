fapcoin (FAPCOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0000187 $ 0.00001998 24-satna najniža cijena $ 0.0000187 24-satna najviša cijena $ 0.00001998 Najviša cijena ikada $ 0.00142503 Najniža cijena $ 0.0000187 Promjena cijene (1H) -1.09% Promjena cijene (1D) +2.62% Promjena cijene (7D) -46.92%

fapcoin (FAPCOIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001969. Tijekom protekla 24 sata, FAPCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000187 i najviše cijene $ 0.00001998, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FAPCOIN je $ 0.00142503, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000187.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FAPCOIN se promijenio za -1.09% u posljednjih sat vremena, +2.62% u posljednjih 24 sata i -46.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu fapcoin (FAPCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 19.69K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.69K Količina u optjecaju 999.74M Ukupna količina 999,743,952.993198

Trenutačna tržišna kapitalizacija fapcoin je $ 19.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FAPCOIN je 999.74M, s ukupnom količinom od 999743952.993198. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.69K.