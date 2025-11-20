Fantom Bomb Cijena danas

Trenutačna cijena Fantom Bomb (FBOMB) danas je $ 0.02156179, s promjenom od 1.13% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FBOMB u USD je $ 0.02156179 po FBOMB.

Fantom Bomb trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,015,601, s količinom u optjecaju od 464.19M FBOMB. Tijekom posljednja 24 sata, FBOMB trgovao je između $ 0.02028729 (niska) i $ 0.02197018 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.067627, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00025701.

U kratkoročnim performansama, FBOMB se kretao -0.06% u posljednjem satu i -19.25% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Fantom Bomb (FBOMB)

Tržišna kapitalizacija $ 10.02M$ 10.02M $ 10.02M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.02M$ 10.02M $ 10.02M Količina u optjecaju 464.19M 464.19M 464.19M Ukupna količina 464,185,286.4415917 464,185,286.4415917 464,185,286.4415917

