FAME MMA is the biggest in Europe freak fight federation and a premier combat sports organization that hosts events for celebrities, personalities, top YouTubers, Instagram, Twitch & TikTok superstars and famous professional athletes to fight each other. Founded in 2018, FAME has run 13 large events, with the upcoming FAME MMA 14 event taking place on the 14th of May. The primary concept behind every event is to bring famous idols to an environment that you would not normally see on a daily basis, which is the octagon, to fight in front of thousands of fans in the venue and even more viewers watching the live stream available as Pay-per-view service. FAME currently holds the top sales record in the number of sold PPV licenses in Europe. Službena web stranica: https://famemma.io/en

Fame MMA (FAME) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fame MMA (FAME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 105.28K $ 105.28K $ 105.28K Ukupna količina: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Količina u optjecaju: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 105.28K $ 105.28K $ 105.28K Povijesni maksimum: $ 0.550455 $ 0.550455 $ 0.550455 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Fame MMA (FAME)

Fame MMA (FAME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fame MMA (FAME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FAME tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FAME tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FAME tokena, istražite FAME cijenu tokena uživo!

FAME Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FAME? Naša FAME stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

