Fame MMA Logotip

Fame MMA Cijena (FAME)

Neuvršten

1 FAME u USD cijena uživo:

--
----
+21.90%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Fame MMA (FAME)
Fame MMA (FAME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.550455
$ 0.550455$ 0.550455

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

+22.00%

+18.23%

+18.23%

Fame MMA (FAME) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FAMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FAME je $ 0.550455, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FAME se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, +22.00% u posljednjih 24 sata i +18.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fame MMA (FAME)

$ 131.44K
$ 131.44K$ 131.44K

--
----

$ 131.44K
$ 131.44K$ 131.44K

6.50B
6.50B 6.50B

6,502,887,433.454422
6,502,887,433.454422 6,502,887,433.454422

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fame MMA je $ 131.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FAME je 6.50B, s ukupnom količinom od 6502887433.454422. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 131.44K.

Fame MMA (FAME) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Fame MMA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Fame MMA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Fame MMA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Fame MMA u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+22.00%
30 dana$ 0+53.97%
60 dana$ 0+85.30%
90 dana$ 0--

Što je Fame MMA (FAME)

FAME MMA is the biggest in Europe freak fight federation and a premier combat sports organization that hosts events for celebrities, personalities, top YouTubers, Instagram, Twitch & TikTok superstars and famous professional athletes to fight each other. Founded in 2018, FAME has run 13 large events, with the upcoming FAME MMA 14 event taking place on the 14th of May. The primary concept behind every event is to bring famous idols to an environment that you would not normally see on a daily basis, which is the octagon, to fight in front of thousands of fans in the venue and even more viewers watching the live stream available as Pay-per-view service. FAME currently holds the top sales record in the number of sold PPV licenses in Europe.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Fame MMA (FAME)

Službena web-stranica

Fame MMA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fame MMA (FAME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fame MMA (FAME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fame MMA.

Provjerite Fame MMA predviđanje cijene sada!

FAME u lokalnim valutama

Fame MMA (FAME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fame MMA (FAME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FAME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fame MMA (FAME)

Koliko Fame MMA (FAME) vrijedi danas?
Cijena FAME uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FAME u USD?
Trenutačna cijena FAME u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fame MMA?
Tržišna kapitalizacija za FAME je $ 131.44K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FAME?
Količina u optjecaju za FAME je 6.50B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FAME?
FAME je postigao ATH cijenu od 0.550455 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FAME?
FAME je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FAME?
24-satni obujam trgovanja za FAME je -- USD.
Hoće li FAME još narasti ove godine?
FAME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FAME predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.