FALX (FALX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00002737 $ 0.00002737 $ 0.00002737 24-satna najniža cijena $ 0.00002884 $ 0.00002884 $ 0.00002884 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00002737$ 0.00002737 $ 0.00002737 24-satna najviša cijena $ 0.00002884$ 0.00002884 $ 0.00002884 Najviša cijena ikada $ 0.00345084$ 0.00345084 $ 0.00345084 Najniža cijena $ 0.00001488$ 0.00001488 $ 0.00001488 Promjena cijene (1H) -1.46% Promjena cijene (1D) -1.17% Promjena cijene (7D) +3.09% Promjena cijene (7D) +3.09%

FALX (FALX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002771. Tijekom protekla 24 sata, FALXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002737 i najviše cijene $ 0.00002884, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FALX je $ 0.00345084, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001488.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FALX se promijenio za -1.46% u posljednjih sat vremena, -1.17% u posljednjih 24 sata i +3.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FALX (FALX)

Tržišna kapitalizacija $ 277.89K$ 277.89K $ 277.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 277.89K$ 277.89K $ 277.89K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 9,999,998,828.37 9,999,998,828.37 9,999,998,828.37

Trenutačna tržišna kapitalizacija FALX je $ 277.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FALX je 10.00B, s ukupnom količinom od 9999998828.37. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 277.89K.