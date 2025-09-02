Više o FALX

FALX Cijena (FALX)

1 FALX u USD cijena uživo:

-0.60%1D
Grafikon aktualnih cijena FALX (FALX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:13:24 (UTC+8)

FALX (FALX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00002737
24-satna najniža cijena
$ 0.00002884
24-satna najviša cijena

$ 0.00002737

$ 0.00002884

$ 0.00345084
$ 0.00345084$ 0.00345084

$ 0.00001488
$ 0.00001488$ 0.00001488

-1.46%

-1.17%

+3.09%

+3.09%

FALX (FALX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002771. Tijekom protekla 24 sata, FALXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002737 i najviše cijene $ 0.00002884, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FALX je $ 0.00345084, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001488.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FALX se promijenio za -1.46% u posljednjih sat vremena, -1.17% u posljednjih 24 sata i +3.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FALX (FALX)

$ 277.89K

--
----

$ 277.89K

10.00B
10.00B

9,999,998,828.37
9,999,998,828.37

Trenutačna tržišna kapitalizacija FALX je $ 277.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FALX je 10.00B, s ukupnom količinom od 9999998828.37. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 277.89K.

FALX (FALX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FALX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FALX u USD iznosila je $ +0.0000060419.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FALX u USD iznosila je $ +0.0000070778.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FALX u USD iznosila je $ +0.000005698995707921406.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.17%
30 dana$ +0.0000060419+21.80%
60 dana$ +0.0000070778+25.54%
90 dana$ +0.000005698995707921406+25.89%

Što je FALX (FALX)

FalconX-Join the fastest Dex on the Solana Blockchain. Revolutionize the way you crypto & join the socials!

FALX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FALX (FALX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FALX (FALX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FALX.

Provjerite FALX predviđanje cijene sada!

FALX u lokalnim valutama

FALX (FALX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FALX (FALX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FALX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FALX (FALX)

Koliko FALX (FALX) vrijedi danas?
Cijena FALX uživo u USD je 0.00002771 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FALX u USD?
Trenutačna cijena FALX u USD je $ 0.00002771. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FALX?
Tržišna kapitalizacija za FALX je $ 277.89K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FALX?
Količina u optjecaju za FALX je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FALX?
FALX je postigao ATH cijenu od 0.00345084 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FALX?
FALX je vidio ATL cijenu od 0.00001488 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FALX?
24-satni obujam trgovanja za FALX je -- USD.
Hoće li FALX još narasti ove godine?
FALX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FALX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
FALX (FALX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.