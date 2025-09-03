Fallen Knight (KNIGHT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.03% Promjena cijene (7D) +12.27% Promjena cijene (7D) +12.27%

Fallen Knight (KNIGHT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KNIGHTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KNIGHT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KNIGHT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.03% u posljednjih 24 sata i +12.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fallen Knight (KNIGHT)

Tržišna kapitalizacija $ 30.64K$ 30.64K $ 30.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.64K$ 30.64K $ 30.64K Količina u optjecaju 949.04M 949.04M 949.04M Ukupna količina 949,042,015.182339 949,042,015.182339 949,042,015.182339

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fallen Knight je $ 30.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KNIGHT je 949.04M, s ukupnom količinom od 949042015.182339. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.64K.