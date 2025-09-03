Više o KNIGHT

Fallen Knight Cijena (KNIGHT)

Neuvršten

1 KNIGHT u USD cijena uživo:

--
----
+2.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Fallen Knight (KNIGHT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:42:50 (UTC+8)

Fallen Knight (KNIGHT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.03%

+12.27%

+12.27%

Fallen Knight (KNIGHT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KNIGHTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KNIGHT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KNIGHT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.03% u posljednjih 24 sata i +12.27% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Fallen Knight (KNIGHT)

$ 30.64K
$ 30.64K$ 30.64K

--
----

$ 30.64K
$ 30.64K$ 30.64K

949.04M
949.04M 949.04M

949,042,015.182339
949,042,015.182339 949,042,015.182339

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fallen Knight je $ 30.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KNIGHT je 949.04M, s ukupnom količinom od 949042015.182339. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.64K.

Fallen Knight (KNIGHT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Fallen Knight u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Fallen Knight u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Fallen Knight u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Fallen Knight u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.03%
30 dana$ 0+30.27%
60 dana$ 0+45.40%
90 dana$ 0--

Što je Fallen Knight (KNIGHT)

Knight (KNIGHT): Defend the Realm! Knight is more than just a memecoin — it's a call to arms for a community of defenders in the digital realm! Built on the principles of strength, loyalty, and unity, Knight aims to unite like-minded holders who are ready to safeguard the realm and build a powerful presence on chain. With a medieval theme, Knight invites you to join an order of passionate crypto enthusiasts who believe in standing strong, helping each other, and holding the line in volatile markets. Are you ready to become a Knight and defend the realm?

Resurs Fallen Knight (KNIGHT)

Službena web-stranica

Fallen Knight Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fallen Knight (KNIGHT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fallen Knight (KNIGHT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fallen Knight.

Provjerite Fallen Knight predviđanje cijene sada!

KNIGHT u lokalnim valutama

Fallen Knight (KNIGHT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fallen Knight (KNIGHT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KNIGHT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fallen Knight (KNIGHT)

Koliko Fallen Knight (KNIGHT) vrijedi danas?
Cijena KNIGHT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KNIGHT u USD?
Trenutačna cijena KNIGHT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fallen Knight?
Tržišna kapitalizacija za KNIGHT je $ 30.64K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KNIGHT?
Količina u optjecaju za KNIGHT je 949.04M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KNIGHT?
KNIGHT je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KNIGHT?
KNIGHT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KNIGHT?
24-satni obujam trgovanja za KNIGHT je -- USD.
Hoće li KNIGHT još narasti ove godine?
KNIGHT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KNIGHT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Fallen Knight (KNIGHT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

