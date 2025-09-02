Više o FALCON

FALCON Informacije o cijeni

FALCON Bijela knjiga

FALCON Službena web stranica

FALCON Tokenomija

FALCON Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

FalconsInu Logotip

FalconsInu Cijena (FALCON)

Neuvršten

1 FALCON u USD cijena uživo:

$0.0001641
$0.0001641$0.0001641
-16.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena FalconsInu (FALCON)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:33:37 (UTC+8)

FalconsInu (FALCON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-14.44%

-5.58%

-5.58%

FalconsInu (FALCON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FALCONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FALCON je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FALCON se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -14.44% u posljednjih 24 sata i -5.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FalconsInu (FALCON)

$ 65.64K
$ 65.64K$ 65.64K

--
----

$ 65.64K
$ 65.64K$ 65.64K

400.00M
400.00M 400.00M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FalconsInu je $ 65.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FALCON je 400.00M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.64K.

FalconsInu (FALCON) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FalconsInu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FalconsInu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FalconsInu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FalconsInu u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-14.44%
30 dana$ 0-23.88%
60 dana$ 0-44.33%
90 dana$ 0--

Što je FalconsInu (FALCON)

Falcons Inu is a blockchain-based project that integrates gaming, market making, and NFTs to build a comprehensive ecosystem. Central to this ecosystem are the Falcons Cards Game, a Market Making Solution, and an NFTs Marketplace. The project aims to offer users a diverse range of engaging and practical tools in the crypto space, combining entertainment with financial utility. The Falcons Cards Game provides an interactive and enjoyable experience, allowing players to engage with blockchain technology through a gamified approach. The Market Making Solution offers a sophisticated tool designed to enhance liquidity and stability within the crypto markets, catering to both individual and institutional needs. The NFTs Marketplace facilitates the creation, trading, and collection of digital assets, enabling users to explore and participate in the evolving world of NFTs. Overall, Falcons Inu's purpose is to merge entertainment with practical applications in the crypto world, creating a dynamic and multifaceted platform that meets the needs of gamers, traders, and NFT enthusiasts alike.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs FalconsInu (FALCON)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

FalconsInu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FalconsInu (FALCON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FalconsInu (FALCON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FalconsInu.

Provjerite FalconsInu predviđanje cijene sada!

FALCON u lokalnim valutama

FalconsInu (FALCON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FalconsInu (FALCON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FALCON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FalconsInu (FALCON)

Koliko FalconsInu (FALCON) vrijedi danas?
Cijena FALCON uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FALCON u USD?
Trenutačna cijena FALCON u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FalconsInu?
Tržišna kapitalizacija za FALCON je $ 65.64K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FALCON?
Količina u optjecaju za FALCON je 400.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FALCON?
FALCON je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FALCON?
FALCON je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FALCON?
24-satni obujam trgovanja za FALCON je -- USD.
Hoće li FALCON još narasti ove godine?
FALCON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FALCON predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:33:37 (UTC+8)

FalconsInu (FALCON) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.