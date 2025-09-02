FalconsInu (FALCON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -14.44% Promjena cijene (7D) -5.58% Promjena cijene (7D) -5.58%

FalconsInu (FALCON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FALCONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FALCON je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FALCON se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -14.44% u posljednjih 24 sata i -5.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FalconsInu (FALCON)

Tržišna kapitalizacija $ 65.64K$ 65.64K $ 65.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 65.64K$ 65.64K $ 65.64K Količina u optjecaju 400.00M 400.00M 400.00M Ukupna količina 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FalconsInu je $ 65.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FALCON je 400.00M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.64K.