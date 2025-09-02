FakeNews (SN66) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.450649 24-satna najviša cijena $ 0.479592 Najviša cijena ikada $ 2.26 Najniža cijena $ 0.433342 Promjena cijene (1H) -0.36% Promjena cijene (1D) +0.11% Promjena cijene (7D) -1.61%

FakeNews (SN66) cijena u stvarnom vremenu je $0.473483. Tijekom protekla 24 sata, SN66trgovalo je između najniže cijene $ 0.450649 i najviše cijene $ 0.479592, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN66 je $ 2.26, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.433342.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN66 se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i -1.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FakeNews (SN66)

Tržišna kapitalizacija $ 1.05M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.05M Količina u optjecaju 2.21M Ukupna količina 2,206,881.476503812

Trenutačna tržišna kapitalizacija FakeNews je $ 1.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN66 je 2.21M, s ukupnom količinom od 2206881.476503812. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.05M.