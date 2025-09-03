faithcoin (FAITHCOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00013115$ 0.00013115 $ 0.00013115 Najniža cijena $ 0.0000056$ 0.0000056 $ 0.0000056 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.07% Promjena cijene (7D) +0.07%

faithcoin (FAITHCOIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000068. Tijekom protekla 24 sata, FAITHCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FAITHCOIN je $ 0.00013115, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000056.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FAITHCOIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu faithcoin (FAITHCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 6.43K$ 6.43K $ 6.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.43K$ 6.43K $ 6.43K Količina u optjecaju 945.95M 945.95M 945.95M Ukupna količina 945,953,866.189506 945,953,866.189506 945,953,866.189506

Trenutačna tržišna kapitalizacija faithcoin je $ 6.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FAITHCOIN je 945.95M, s ukupnom količinom od 945953866.189506. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.43K.