Faith Tribe Cijena danas

Trenutačna cijena Faith Tribe (FTRB) danas je $ 0.00360064, s promjenom od 1.54% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FTRB u USD je $ 0.00360064 po FTRB.

Faith Tribe trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,728,315, s količinom u optjecaju od 2.70B FTRB. Tijekom posljednja 24 sata, FTRB trgovao je između $ 0.00356609 (niska) i $ 0.00366831 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.07116, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00173617.

U kratkoročnim performansama, FTRB se kretao +0.18% u posljednjem satu i -9.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Faith Tribe (FTRB)

Tržišna kapitalizacija $ 9.73M$ 9.73M $ 9.73M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.01M$ 18.01M $ 18.01M Količina u optjecaju 2.70B 2.70B 2.70B Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Faith Tribe je $ 9.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FTRB je 2.70B, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.01M.