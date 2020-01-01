FAFO (FAFO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FAFO (FAFO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

The term FAFO gained widespread attention when Elon Musk tweeted "FAFO" after suspending Kanye West from Twitter. In January 2025, newly inaugurated U.S. President Donald Trump taunted his political opponents by posting an AI-generated picture of himself with the caption "FAFO" on his social media accounts. Trump's post immediately launched FAFO into U.S. political discourse. The term has since been used regularly by Elon Musk, the Trump administration, and countless U.S. politicians and celebrities, making it the biggest political meme in U.S. history.

FAFO (FAFO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FAFO (FAFO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 432.84K Ukupna količina: $ 999.71M Količina u optjecaju: $ 999.71M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 432.84K Povijesni maksimum: $ 0.00959251 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00043466

FAFO (FAFO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FAFO (FAFO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FAFO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FAFO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

