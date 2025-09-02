Fabwelt (WELT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.103412$ 0.103412 $ 0.103412 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.02% Promjena cijene (7D) +8.33% Promjena cijene (7D) +8.33%

Fabwelt (WELT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WELTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WELT je $ 0.103412, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WELT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.02% u posljednjih 24 sata i +8.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fabwelt (WELT)

Tržišna kapitalizacija $ 45.24K$ 45.24K $ 45.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 105.19K$ 105.19K $ 105.19K Količina u optjecaju 215.07M 215.07M 215.07M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fabwelt je $ 45.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WELT je 215.07M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 105.19K.