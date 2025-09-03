Fabric (FAB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.426348$ 0.426348 $ 0.426348 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) +13.08% Promjena cijene (7D) +13.08%

Fabric (FAB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FABtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FAB je $ 0.426348, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FAB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i +13.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fabric (FAB)

Tržišna kapitalizacija $ 128.75$ 128.75 $ 128.75 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 477.37$ 477.37 $ 477.37 Količina u optjecaju 134.86M 134.86M 134.86M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fabric je $ 128.75, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FAB je 134.86M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 477.37.