Fabled Adventure FAP (FAP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) -0.26% Promjena cijene (7D) +8.28% Promjena cijene (7D) +8.28%

Fabled Adventure FAP (FAP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FAP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FAP se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -0.26% u posljednjih 24 sata i +8.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fabled Adventure FAP (FAP)

Tržišna kapitalizacija $ 249.06K$ 249.06K $ 249.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 258.23K$ 258.23K $ 258.23K Količina u optjecaju 8.91B 8.91B 8.91B Ukupna količina 9,237,202,494.706293 9,237,202,494.706293 9,237,202,494.706293

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fabled Adventure FAP je $ 249.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FAP je 8.91B, s ukupnom količinom od 9237202494.706293. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 258.23K.