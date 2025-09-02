Više o FAP

FAP Informacije o cijeni

FAP Bijela knjiga

FAP Službena web stranica

FAP Tokenomija

FAP Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Fabled Adventure FAP Logotip

Fabled Adventure FAP Cijena (FAP)

Neuvršten

1 FAP u USD cijena uživo:

--
----
-0.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Fabled Adventure FAP (FAP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:33:18 (UTC+8)

Fabled Adventure FAP (FAP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

-0.26%

+8.28%

+8.28%

Fabled Adventure FAP (FAP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FAP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FAP se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -0.26% u posljednjih 24 sata i +8.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fabled Adventure FAP (FAP)

$ 249.06K
$ 249.06K$ 249.06K

--
----

$ 258.23K
$ 258.23K$ 258.23K

8.91B
8.91B 8.91B

9,237,202,494.706293
9,237,202,494.706293 9,237,202,494.706293

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fabled Adventure FAP je $ 249.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FAP je 8.91B, s ukupnom količinom od 9237202494.706293. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 258.23K.

Fabled Adventure FAP (FAP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Fabled Adventure FAP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Fabled Adventure FAP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Fabled Adventure FAP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Fabled Adventure FAP u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.26%
30 dana$ 0+27.80%
60 dana$ 0+32.15%
90 dana$ 0--

Što je Fabled Adventure FAP (FAP)

Fabled Adventure is an innovative gaming ecosystem bridging the worlds of blockchain and interactive entertainment. It comprises three interconnected experiences: Fabled Adventure – A fully on-chain MMORPG where players immerse themselves in an expansive fantasy world, driven by a dynamic, player-powered economy. Fabled Valley – A fully on-chain "Plot-to-Game" simulation that allows players to create, own, and trade in-game assets, blending creativity with strategic gameplay. Rug Raiders – A fun and competitive off-chain idle game that uses community-driven interactions to reward players for engagement and strategy.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Fabled Adventure FAP (FAP)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Fabled Adventure FAP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fabled Adventure FAP (FAP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fabled Adventure FAP (FAP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fabled Adventure FAP.

Provjerite Fabled Adventure FAP predviđanje cijene sada!

FAP u lokalnim valutama

Fabled Adventure FAP (FAP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fabled Adventure FAP (FAP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FAP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fabled Adventure FAP (FAP)

Koliko Fabled Adventure FAP (FAP) vrijedi danas?
Cijena FAP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FAP u USD?
Trenutačna cijena FAP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fabled Adventure FAP?
Tržišna kapitalizacija za FAP je $ 249.06K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FAP?
Količina u optjecaju za FAP je 8.91B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FAP?
FAP je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FAP?
FAP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FAP?
24-satni obujam trgovanja za FAP je -- USD.
Hoće li FAP još narasti ove godine?
FAP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FAP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:33:18 (UTC+8)

Fabled Adventure FAP (FAP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.