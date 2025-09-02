Fable Of The Dragon (TYRANT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00830325 $ 0.00830325 $ 0.00830325 24-satna najniža cijena $ 0.03741675 $ 0.03741675 $ 0.03741675 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00830325$ 0.00830325 $ 0.00830325 24-satna najviša cijena $ 0.03741675$ 0.03741675 $ 0.03741675 Najviša cijena ikada $ 0.965567$ 0.965567 $ 0.965567 Najniža cijena $ 0.00326539$ 0.00326539 $ 0.00326539 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.39% Promjena cijene (7D) +0.17% Promjena cijene (7D) +0.17%

Fable Of The Dragon (TYRANT) cijena u stvarnom vremenu je $0.03725689. Tijekom protekla 24 sata, TYRANTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00830325 i najviše cijene $ 0.03741675, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TYRANT je $ 0.965567, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00326539.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TYRANT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.39% u posljednjih 24 sata i +0.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fable Of The Dragon (TYRANT)

Tržišna kapitalizacija $ 372.57K$ 372.57K $ 372.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 372.57K$ 372.57K $ 372.57K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fable Of The Dragon je $ 372.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TYRANT je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 372.57K.