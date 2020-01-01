EyzoAI (EYZ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EyzoAI (EYZ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

EyzoAI (EYZ) Informacije EyzoAI is an advanced blockchain intelligence platform that aims to fundamentally change how investors obtain and utilize crucial, condensed information earlier for trading in the crypto market. Powered by Artificial General Intelligence (AGI), we transform information into deeper knowledge, enhancing your connections and insights to turn complex data into well-informed decisions. As the first platform of its kind, EyzoAI sets itself apart from other platforms by providing a complete view of the market, absorbing massive amounts of data, and using AGI to filter it for our users. Službena web stranica: https://eyzoai.io/ Kupi EYZ odmah!

EyzoAI (EYZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EyzoAI (EYZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.87K $ 15.87K $ 15.87K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.87K $ 15.87K $ 15.87K Povijesni maksimum: $ 0.0186933 $ 0.0186933 $ 0.0186933 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00015871 $ 0.00015871 $ 0.00015871 Saznajte više o cijeni EyzoAI (EYZ)

EyzoAI (EYZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EyzoAI (EYZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EYZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EYZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EYZ tokena, istražite EYZ cijenu tokena uživo!

EYZ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EYZ? Naša EYZ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

