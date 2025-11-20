EYED Cijena danas

Trenutačna cijena EYED (EYED) danas je --, s promjenom od 1.77% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EYED u USD je -- po EYED.

EYED trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 56,118, s količinom u optjecaju od 58.65B EYED. Tijekom posljednja 24 sata, EYED trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00000793, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, EYED se kretao -0.00% u posljednjem satu i -7.16% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu EYED (EYED)

Tržišna kapitalizacija $ 56.12K$ 56.12K $ 56.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 66.02K$ 66.02K $ 66.02K Količina u optjecaju 58.65B 58.65B 58.65B Ukupna količina 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

