Eye Future by Virtuals (EYE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00523552$ 0.00523552 $ 0.00523552 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.45% Promjena cijene (1D) -2.48% Promjena cijene (7D) -29.33% Promjena cijene (7D) -29.33%

Eye Future by Virtuals (EYE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EYEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EYE je $ 0.00523552, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EYE se promijenio za -0.45% u posljednjih sat vremena, -2.48% u posljednjih 24 sata i -29.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Eye Future by Virtuals (EYE)

Tržišna kapitalizacija $ 32.13K$ 32.13K $ 32.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.13K$ 32.13K $ 32.13K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Eye Future by Virtuals je $ 32.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EYE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.13K.