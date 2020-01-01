EYE Am Watching You (EYE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EYE Am Watching You (EYE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

EYE Am Watching You (EYE) Informacije You want to make money, right? Don't pretend you're not here for that... we see everything. The Eye is watching every move you make. Službena web stranica: https://jesperish.com/

EYE Am Watching You (EYE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EYE Am Watching You (EYE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 81.40K Ukupna količina: $ 955.42M Količina u optjecaju: $ 955.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 81.40K Povijesni maksimum: $ 0.0078418 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

EYE Am Watching You (EYE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EYE Am Watching You (EYE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EYE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EYE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

EYE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EYE? Naša EYE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

