EYE Am Watching You (EYE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0078418$ 0.0078418 $ 0.0078418 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.92% Promjena cijene (1D) +0.87% Promjena cijene (7D) +3.48% Promjena cijene (7D) +3.48%

EYE Am Watching You (EYE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EYEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EYE je $ 0.0078418, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EYE se promijenio za -0.92% u posljednjih sat vremena, +0.87% u posljednjih 24 sata i +3.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EYE Am Watching You (EYE)

Tržišna kapitalizacija $ 81.32K$ 81.32K $ 81.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 81.32K$ 81.32K $ 81.32K Količina u optjecaju 955.42M 955.42M 955.42M Ukupna količina 955,422,106.0 955,422,106.0 955,422,106.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija EYE Am Watching You je $ 81.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EYE je 955.42M, s ukupnom količinom od 955422106.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 81.32K.