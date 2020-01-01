Extreme Accelerationism (X/ACC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Extreme Accelerationism (X/ACC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Extreme Accelerationism (X/ACC) Informacije Extreme Accelerationism is a theoretical model of technological innovation at a rates of speed that would outpace the overgrowth of outdated paradigms and institutions. The purpose of this project is bring awareness to computer advancements, space exploration, and social models that could propel the global community out of the cyclical traps that burden the many. The main utility for this project is the ability to help educated holders and enthusiasts on the connection of blockchain technology as a focal element of a rapidly accelerating landscape of technology. Službena web stranica: https://xacc.us/ Kupi X/ACC odmah!

Extreme Accelerationism (X/ACC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Extreme Accelerationism (X/ACC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.07K $ 14.07K $ 14.07K Ukupna količina: $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M Količina u optjecaju: $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.07K $ 14.07K $ 14.07K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Extreme Accelerationism (X/ACC)

Extreme Accelerationism (X/ACC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Extreme Accelerationism (X/ACC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj X/ACC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja X/ACC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku X/ACC tokena, istražite X/ACC cijenu tokena uživo!

X/ACC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide X/ACC? Naša X/ACC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte X/ACC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!